Брайан Уиндхорст: «Сперс», «Хит», «Рокетс» и «Никс» тихо готовятся к борьбе за Янниса Адетокумбо»

Брайан Уиндхорст не видит будущего у «Бакс».

«Милуоки» не контролирует свой драфт-пик следующие 5 лет. Не знаю, как они смогут добиться того, чтобы к концу недели выглядить твердым претендентом на Топ-4 конференции.

Яннис не стал сильно давить на клуб и пока проводит свое обычное межсезонье. Но не вижу следующих шагов для «Бакс».

Многие команды пристально следят за этой ситуацией. Не торопятся вкладываться в крупные сделки, сохраняя свои активы.

«Сперс», «Хит», «Рокетс» и «Никс» тихо приготовились и заняли позиции для борьбы за Янниса. Они верят, что к концу недели Яннис посмотрит на состояние команды и также поймет, что она не способна соревноваться», – заключил эксперт ESPN.