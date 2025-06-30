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Брайан Уиндхорст: «Сперс», «Хит», «Рокетс» и «Никс» тихо готовятся к борьбе за Янниса Адетокумбо»

Брайан Уиндхорст не видит будущего у «Бакс».

«Милуоки» не контролирует свой драфт-пик следующие 5 лет. Не знаю, как они смогут добиться того, чтобы к концу недели выглядить твердым претендентом на Топ-4 конференции.

Яннис не стал сильно давить на клуб и пока проводит свое обычное межсезонье. Но не вижу следующих шагов для «Бакс».

Многие команды пристально следят за этой ситуацией. Не торопятся вкладываться в крупные сделки, сохраняя свои активы.

«Сперс», «Хит», «Рокетс» и «Никс» тихо приготовились и заняли позиции для борьбы за Янниса. Они верят, что к концу недели Яннис посмотрит на состояние команды и также поймет, что она не способна соревноваться», – заключил эксперт ESPN.

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Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Spurs Reporter
logoНью-Йорк
logoСан-Антонио
logoЯннис Адетокумбо
logoМайами
Брайан Уиндхорст
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