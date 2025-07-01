7

«Майами» и «Портленд» проявляют интерес к Дэмиану Лилларду

Названы две команды, которые попытаются подписать Дэмиана Лилларда.

«Команды связываются с Дэмианом Лиллардом и пытаются привлечь его интерес. Одной из этих команд является «Майами». Эта команда пыталась выменять его, когда Дэйм запросил обмен из «Портленда».

Есть и другие команды. Среди них также «Портленд», который попытается организовать воссоединение», – сказал инсайдер Крис Хэйнс.

Верите, что Леброн потребует обмен из «Лейкерс»?275 голосов
НетРоб Пелинка
ДаЛеброн Джеймс
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт Oh No He Didn’t в соцсети X
logoДэмиан Лиллард
возможные переходы
logoПортленд
logoНБА
logoМайами
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Инсайдер Крис Хэйнс: «Дэмиан Лиллард удивлен. Он узнал о ситуации так же, как и все остальные»
9сегодня, 17:15
Яннис Адетокумбо недоволен решением «Бакс» отчислить Дэмиана Лилларда
45сегодня, 15:54
«Я не понимаю, что происходит». Яннис Адетокумбо отреагировал на новости о Тернере и Лилларде
26сегодня, 15:47Фото
«Милуоки» расстанется с Дэмианом Лиллардом, чтобы подписать Майлза Тернера
102сегодня, 15:21
Главные новости
Джейлен Уильямс пропустит как минимум 12 недель из-за разрыва связки
9 минут назад
Женская НБА. «Миннесота» примет «Индиану»
26 минут назад
Якоб Пелтль продлит контракт с «Торонто» на 4 года и 104 млн долларов
331 минуту назад
Агент Лилларда: «Дэмиан гарантированно получит все свои деньги и решит, куда ему двигаться дальше»
451 минуту назад
Сандро Мамукелашвили перейдет в «Торонто» – 5,5 млн за два года
6сегодня, 17:43
Брайан Уиндхорст: «На месте Рика Карлайла я был бы в ярости. «Пэйсерс» ненавидят «Бакс»
7сегодня, 17:32
Инсайдер Крис Хэйнс: «Дэмиан Лиллард удивлен. Он узнал о ситуации так же, как и все остальные»
9сегодня, 17:15
Джерико Симс подпишет 2-летний контракт с «Милуоки»
4сегодня, 16:58
«Милуоки» обменяет Пэта Коннотона и два пика 2-го раунда в «Шарлотт» на Василие Мицича
9сегодня, 16:53
Деннис Шредер и «Сакраменто» подпишут 3-летний контракт на 45 млн долларов
11сегодня, 16:44
Ко всем новостям
Последние новости
«Самара» продлит контракт с Михаилом Кулагиным
14 минут назад
Данкан Робинсон, скорее всего, покинет «Майами»
144 минуты назад
Родни Биллапс войдет в тренерский штаб «Денвера»
сегодня, 17:57
Андрей Кириленко стал гостем подкаста «Вне формата»
сегодня, 16:13Видео
«Я не понимаю, что происходит». Яннис Адетокумбо отреагировал на новости о Тернере и Лилларде
26сегодня, 15:47Фото
«Уралмаш» продлил контракт с Джавонте Дагласом
1сегодня, 15:33
Дон Стэйли не считается кандидатом на должность главного тренера «Нью-Йорка»
сегодня, 15:08
«Маккаби Тель-Авив» подписал новый 3-летний контракт с Джейленом Хордом
сегодня, 13:29
Александр Евсеев перешел в «Автодор»
1сегодня, 11:39
«Индиана», «Лейкерс» и «Нью-Йорк» заинтересованы в Нике Ричардсе
13сегодня, 11:04