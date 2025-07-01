«Майами» и «Портленд» проявляют интерес к Дэмиану Лилларду
Названы две команды, которые попытаются подписать Дэмиана Лилларда.
«Команды связываются с Дэмианом Лиллардом и пытаются привлечь его интерес. Одной из этих команд является «Майами». Эта команда пыталась выменять его, когда Дэйм запросил обмен из «Портленда».
Есть и другие команды. Среди них также «Портленд», который попытается организовать воссоединение», – сказал инсайдер Крис Хэйнс.
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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт Oh No He Didn’t в соцсети X
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