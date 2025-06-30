«Детройт» заинтересован в Данкане Робинсоне

«Пистонс» рассматривают возможность заполучить форварда.

По информации инсайдера Марка Стейна, «Детройт » заинтересован в подписании Данкана Робинсона (31 год, 201 см).

Как сообщил вчера Шэмс Чарания, Робинсон отказался от опции продления контракта с «Майами » на сезон-2025/26 и станет свободным агентом.

Стейн отмечает, что это решение было принято с расчетом на то, что «Хит» и баскетболист либо согласуют новое соглашение, либо организуют его уход через «сайн-энд-трейд».

В прошедшем сезоне Робинсон набирал 10,9 очка (43,7% с игры, 39,3% из-за дуги), 2,2 подбора и 2,3 передачи в среднем за матч.