Терри Розир на данный момент уже не находится под следствием по делу о незаконных ставках
Терри Розира не подозревают в нечестной игре.
Защитник «Майами» зимой стал объектом расследования федеральных властей по делу о незаконных ставках в НБА. Розиру не предъявлялись обвинения, и на данный момент он уже не находится под следствием.
Баскетболист завершил сезон с «Хит» без помех и не имеет препятствий для продолжения карьеры или задействования в сделках клуба.
Какой вы видите карьеру Егора Демина в НБА?5603 голоса
Вылетит из лиги через три года
Закрепится в лиге в слабой команде
Проведет хорошую карьеру, но ничего яркого
Вырастет в звезду
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети, The Daily Heatle
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