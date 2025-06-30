Терри Розир на данный момент уже не находится под следствием по делу о незаконных ставках

Терри Розира не подозревают в нечестной игре.

Защитник «Майами » зимой стал объектом расследования федеральных властей по делу о незаконных ставках в НБА . Розиру не предъявлялись обвинения, и на данный момент он уже не находится под следствием.

Баскетболист завершил сезон с «Хит» без помех и не имеет препятствий для продолжения карьеры или задействования в сделках клуба.