Агент Лилларда: «Дэмиан гарантированно получит все свои деньги и решит, куда ему двигаться дальше»
Агент Дэмиана Лиллард прокомментировал уход своего клиента из «Милуоки».
«Это невероятная возможность для Дэмиана. Он гарантированно получит все свои деньги, и это дает ему возможность решить, куда ему двигаться дальше в качестве неограниченно свободного агента.
Он получил возможность пройти реабилитацию дома, если захочет, и провести следующий год со своей семьей и детьми. Цель заключается в том, чтобы он не торопился и принял решение о том, куда пойдет дальше», – сказал агент Аарон Гудвин.
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Опубликовал: Геннадий Ильин
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