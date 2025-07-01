«Я не понимаю, что происходит». Яннис Адетокумбо отреагировал на новости о Тернере и Лилларде

Яннис Адетокумбо отреагировал на действия «Милуоки».

Двукратный MVP опубликовал фотографию, на которой он празднует чемпионство с «Милуоки», с надписью «Я не понимаю, что происходит».

«Настроение», – подписал фото Адетокумбо.

Ранее стало известно, что «Бакс» подписали центрового Майлза Тернера из «Индианы» и расторгли соглашение с разыгрывающим Дэмианом Лиллардом.