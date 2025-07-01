«Я не понимаю, что происходит». Яннис Адетокумбо отреагировал на новости о Тернере и Лилларде
Яннис Адетокумбо отреагировал на действия «Милуоки».
Двукратный MVP опубликовал фотографию, на которой он празднует чемпионство с «Милуоки», с надписью «Я не понимаю, что происходит».
«Настроение», – подписал фото Адетокумбо.
Ранее стало известно, что «Бакс» подписали центрового Майлза Тернера из «Индианы» и расторгли соглашение с разыгрывающим Дэмианом Лиллардом.
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Вылетит из лиги через три года
Закрепится в лиге в слабой команде
Проведет хорошую карьеру, но ничего яркого
Вырастет в звезду
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница Янниса Адетокумбо в соцсети X
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