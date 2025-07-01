Инсайдер Крис Хэйнс: «Дэмиан Лиллард удивлен. Он узнал о ситуации так же, как и все остальные»

«Бакс» не предупредили Дэмиана Лилларда о расторжении контракта.

«Я кратко пообщался с Дэмианом Лиллардом . Он был удивлен.

«Бакс» накануне приезжали в Портленд, чтобы встретиться с Дэймом, но не сказали ему, что это произойдет. Он понятия не имел об этом. Мне сказали, что Дэйм узнал о ситуации так же, как и все остальные.

Он станет свободным агентом впервые в карьере, и у него будет возможность выбрать себе команду. Он тренируется, восстанавливается, он в хорошем настроении, но «Бакс» определенно могли сделать это по-другому», – рассказал инсайдер Крис Хэйнс.