«Милуоки» подпишет двухлетний контракт с Гэри Харрисом

Гэри Харрис продолжит карьеру в «Милуоки».

«Бакс» договорились о подписании двухлетнего контракта со свободным агентом Гэри Харрисом (30 лет, 193 см). В соглашение включена опция игрока на второй сезон.

Харрис провел последние 4,5 сезона за «Орландо». В прошедшем сезоне форвард сыграл 49 матчей, набирая в среднем 3,0 очка и 1,3 подбора за 15 минут на паркете.