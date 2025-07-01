«Милуоки» подпишет двухлетний контракт с Гэри Харрисом
Гэри Харрис продолжит карьеру в «Милуоки».
«Бакс» договорились о подписании двухлетнего контракта со свободным агентом Гэри Харрисом (30 лет, 193 см). В соглашение включена опция игрока на второй сезон.
Харрис провел последние 4,5 сезона за «Орландо». В прошедшем сезоне форвард сыграл 49 матчей, набирая в среднем 3,0 очка и 1,3 подбора за 15 минут на паркете.
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Опубликовал: Геннадий Ильин
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