Трендон Уотфорд присоединится к «Филадельфии»
«Сиксерс» пополнили состав бывшим форвардом «Бруклина».
Трендон Уотфорд (24 года, 203 см) согласовал 2-летний контракт с «Филадельфией» на 5,3 миллиона долларов.
Выступая в прошлом сезоне за «Нетс», невыбранный на драфте-2021 форвард принял участие в 44 матчах (6 – в старте), набирая в среднем 10,2 очка (46,9% с игры, 33% из-за дуги), 3,6 подбора и 2,6 передачи за 20,8 минуты на паркете.
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Проведет хорошую карьеру, но ничего яркого
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Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети Шэмса Чарании
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