«Нужно больше тренироваться». Пол Джордж – последний баскетболист в НБА с драфта-2010
Пол Джордж поделился мнением о недостатке тренировок в лиге.
Форвард был выбран 10-м на драфте-2010 НБА и остался последним действующим баскетболистом НБА из его представителей.
«Разница между началом 10-х и нынешним временем действительно заключается в тренировках. Всегда говорил тренерам, что их нужно больше. Я понимал, что они значат для всего сезона.
Да, тренироваться тяжело, но это облегчает официальные матчи.
Какой смысл собираться на 45 минут и пешком изучать схемы передвижений и действий соперника? Наши противники не будут ходить пешком. Мы разбираем точки разменов в защите, а потом на деле не можем даже приблизиться к ним, потому что не успеваем.
Нам нужно больше извлекать из тренировок», – заключил Джордж.
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Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети ClutchPoints
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