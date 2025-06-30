«Нужно больше тренироваться». Пол Джордж – последний баскетболист в НБА с драфта-2010

Пол Джордж поделился мнением о недостатке тренировок в лиге.

Форвард был выбран 10-м на драфте-2010 НБА и остался последним действующим баскетболистом НБА из его представителей.

«Разница между началом 10-х и нынешним временем действительно заключается в тренировках. Всегда говорил тренерам, что их нужно больше. Я понимал, что они значат для всего сезона.

Да, тренироваться тяжело, но это облегчает официальные матчи.

Какой смысл собираться на 45 минут и пешком изучать схемы передвижений и действий соперника? Наши противники не будут ходить пешком. Мы разбираем точки разменов в защите, а потом на деле не можем даже приблизиться к ним, потому что не успеваем.

Нам нужно больше извлекать из тренировок», – заключил Джордж .