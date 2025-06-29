Эрик Гордон станет свободным агентом
Эрик Гордон выйдет на рынок свободных агентов.
Атакующий защитник «Филадельфии» откажется от опции продления контракта с клубом на сезон-2025/26 за 3,4 млн долларов и станет свободным агентом.
Гордон (36 лет, 191 см) может вернуться в «Сиксерс», заключив с командой новый контракт.
В прошедшем сезоне Гордон набирал 6,8 очка, 1,2 подбора и 1,7 передачи за 19:42 на паркете в среднем за матч.
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Опубликовал: Геннадий Ильин
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