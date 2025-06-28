«Локомотив-Кубань» подписал Ивана Самойленко
«Локомотив-Кубань» объявил о подписании контракта с Иваном Самойленко.
Срок соглашения с атакующим защитником (21 год, 195 см) рассчитан до окончания сезона-2026/27.
Самойленко начинал карьеру в дубле казанского УНИКСа. В сезоне-2023/24 защитник дебютировал в Единой лиге ВТБ в составе «Руны». Самойленко вышел на паркет в 6 матчах, набирая 0,3 очка и 0,7 передачи за 5,3 минуты в среднем.
Сезон-2024/25 защитник завершал в «Темп-СУМЗ» и помог выиграть титул чемпиона Суперлиги, набирая 6,6 очка, 1,5 подбора и 1,8 передачи за 15 минут в среднем.
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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт «Локомотива-Кубань»
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