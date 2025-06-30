15

Брайан Уиндхорст: «Не понимаю, чего вообще хочет Леброн»

Инсайдер ESPN не увидел логики в действиях Леброна Джеймса.

Форвард воспользовался опцией, чтобы остаться в «Лейкерс» на следующий сезон, но дал понять, что его не устраивает уровень партнеров.

«Не совсем понимаю, какую мысль они пытаются донести.

Леброн на 100% контролирует ситуацию. У него была возможность стать свободным агентом сегодня, но он ею не воспользовался. Он один из двух игроков в лиге (вместе с Брэдли Билом), имеющих пункт о запрете на обмен. В случае с трейдом только он решает, обменяют ли его, на каких условиях и т.д.

У «Лейкерс» вообще нет рычагов влияния. Они могут только получить уведомление о том, что он воспользовался опцией игрока. И если он захочет, чтобы его обменяли, он может это озвучить. Пока этого не произошло. Мяч на стороне Леброна.

Просто констатирую факт: в 2025 году обмен игрока с зарплатой 53 млн долларов (как у Леброна в следующем сезоне) невероятно сложен, особенно для команды-претендента, в которую он, вероятно, захочет попасть. Пока это интересное развитие событий, но не уверен, что оно приведет к каким-либо изменениям.

Поверьте, я потратил добрую часть последних 24 часов, моделируя возможные обмены с участием Леброна. И не вижу ни одного реалистичного и логичного варианта. Если это намек на будущие действия, сомневаюсь, что они материализуются.

Непонятно также, какой сигнал он посылает Луке Дончичу, с которым они, по заявлениям клуба, собирались бороться за чемпионство в следующем сезоне.

Если его цель – улучшить состав «Лейкерс», он повторяет это семь лет подряд. Не совсем понимаю стратегию здесь.

Пожалуй, буду просто наблюдать за развитием событий, потому что, честно говоря, не вижу для Леброна иных вариантов, кроме как явиться на предсезонные сборы осенью. «Лейкерс» не заинтересованы в его обмене», – сказал Уиндхорст.

Какой вы видите карьеру Егора Демина в НБА?3455 голосов
Вылетит из лиги через три годаАлексей Швед
Закрепится в лиге в слабой командеДжош Гидди
Проведет хорошую карьеру, но ничего яркогоАндрей Кириленко
Вырастет в звездуТайриз Халибертон
Опубликовал: Филипп Прокофьев
Источник: ESPN Radio
logoНБА
logoЛеброн Джеймс
logoЛейкерс
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Джован Буха: «Леброн может оказаться в «Далласе»
19сегодня, 09:00
Сэм Эмик: «Клубы гадают, не собирается ли Леброн просить обмен»
11сегодня, 08:01
Главные новости
Егор Демин: «Я буду надежным снайпером»
59 минут назад
Джейсон Тейтум вернулся к тренировкам в тренажерном зале
3сегодня, 09:42Видео
Джован Буха: «Леброн может оказаться в «Далласе»
19сегодня, 09:00
«Атланта» считается фаворитом на подписание Никила Александер-Уокера
4сегодня, 08:38
«Зенит» подписал Владислава Емченко
3сегодня, 08:20
Сэм Эмик: «Клубы гадают, не собирается ли Леброн просить обмен»
11сегодня, 08:01
«Детройт» заинтересован в Данкане Робинсоне
4сегодня, 07:44
Эйс Бэйли о приезде в «Юту»: «Мне повезло оказаться в такой ситуации. Немногим дается шанс быть на моем месте»
14сегодня, 06:50
«Орландо» отклонит опции в соглашениях Моритца Вагнера и Калеба Хьюстана
4сегодня, 06:19
«Оклахома» заключит новый 3-летний контракт с Аджаем Митчеллом
1сегодня, 05:57
Ко всем новостям
Последние новости
ЦСКА перевел Даниила Ключенкова из ЦСКА-2 в основной состав
7 минут назад
Скотти Уилбекин официально заключил новый контракт с «Фенербахче»
21 минуту назад
Торнике Шенгелия официально покинул «Виртус»
45 минут назад
Кевин Гарнетт: «Сегодняшние игроки НБА играют в быстром темпе, но я не уверен, что они в идеальной физической форме»
сегодня, 09:33
«Нью-Йорк» отклонит опцию в контракте Пи Джея Такера, сохранит Ариэля Хукпорти
2сегодня, 09:02
Майк Воркунов: «Контракт с Джабари Смитом хорошо выглядит для «Рокетс» в долгосрочной перспективе»
сегодня, 08:52
Джейсон Куик: «Расставание «Блейзерс» с Деандре Эйтоном назревало давно»
2сегодня, 08:17
Женская НБА. 26 очков и 18 подборов Уилсон помогли «Лас-Вегасу» одолеть «Финикс», «Чикаго» победил «Лос-Анджелес» благодаря 24+16 Энджел Риз и другие результаты
8сегодня, 07:19
«Филадельфия» отклонила опцию в контракте Лонни Уокера
6вчера, 20:30
Карис Леверт может заменить Малика Бизли в «Детройте»
вчера, 18:45