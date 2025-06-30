Брайан Уиндхорст: «Не понимаю, чего вообще хочет Леброн»

Инсайдер ESPN не увидел логики в действиях Леброна Джеймса.

Форвард воспользовался опцией, чтобы остаться в «Лейкерс » на следующий сезон, но дал понять, что его не устраивает уровень партнеров.

«Не совсем понимаю, какую мысль они пытаются донести.

Леброн на 100% контролирует ситуацию. У него была возможность стать свободным агентом сегодня, но он ею не воспользовался. Он один из двух игроков в лиге (вместе с Брэдли Билом), имеющих пункт о запрете на обмен. В случае с трейдом только он решает, обменяют ли его, на каких условиях и т.д.

У «Лейкерс» вообще нет рычагов влияния. Они могут только получить уведомление о том, что он воспользовался опцией игрока. И если он захочет, чтобы его обменяли, он может это озвучить. Пока этого не произошло. Мяч на стороне Леброна.

Просто констатирую факт: в 2025 году обмен игрока с зарплатой 53 млн долларов (как у Леброна в следующем сезоне) невероятно сложен, особенно для команды-претендента, в которую он, вероятно, захочет попасть. Пока это интересное развитие событий, но не уверен, что оно приведет к каким-либо изменениям.

Поверьте, я потратил добрую часть последних 24 часов, моделируя возможные обмены с участием Леброна. И не вижу ни одного реалистичного и логичного варианта. Если это намек на будущие действия, сомневаюсь, что они материализуются.

Непонятно также, какой сигнал он посылает Луке Дончичу, с которым они, по заявлениям клуба, собирались бороться за чемпионство в следующем сезоне.

Если его цель – улучшить состав «Лейкерс», он повторяет это семь лет подряд. Не совсем понимаю стратегию здесь.

Пожалуй, буду просто наблюдать за развитием событий, потому что, честно говоря, не вижу для Леброна иных вариантов, кроме как явиться на предсезонные сборы осенью. «Лейкерс» не заинтересованы в его обмене», – сказал Уиндхорст.