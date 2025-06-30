Бобби Маркс: «В лиге нет потенциальных партнеров для обмена Леброна Джеймса»
Бобби Маркс не видит возможностей для сделки с участием Леброна Джеймса.
Аналитик ESPN прокомментировал обсуждение ближайшего будущего форварда «Лейкерс».
«В лиге нет возможных партнеров для обмена Леброна Джеймса. Он заработает 53 миллиона долларов, у него 1 год по контракту и ему 40 лет. Я обсудил возможность сделки со многими командами. Чтобы получить Джеймса, нужно расстаться с 4-5 игроками. Все единогласно против подобного.
Если он выкупит контракт и станет свободным агентом, на него будут претендовать 29 команд. Но не в обмене. К примеру, «Кливленду» придется отдать примерно 6 игроков. Это нерационально», – заключил Маркс.
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Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Get Up
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