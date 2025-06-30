Бобби Маркс: «В лиге нет потенциальных партнеров для обмена Леброна Джеймса»

Бобби Маркс не видит возможностей для сделки с участием Леброна Джеймса.

Аналитик ESPN прокомментировал обсуждение ближайшего будущего форварда «Лейкерс ».

«В лиге нет возможных партнеров для обмена Леброна Джеймса . Он заработает 53 миллиона долларов, у него 1 год по контракту и ему 40 лет. Я обсудил возможность сделки со многими командами. Чтобы получить Джеймса, нужно расстаться с 4-5 игроками. Все единогласно против подобного.

Если он выкупит контракт и станет свободным агентом, на него будут претендовать 29 команд. Но не в обмене. К примеру, «Кливленду » придется отдать примерно 6 игроков. Это нерационально», – заключил Маркс.