Сэм Эмик: «Клубы гадают, не собирается ли Леброн просить обмен»

Журналист The Athletic рассказал, как в лиге отреагировали на демарш Джеймса.

Накануне форвард «Лейкерс » воспользовался опцией и остался в клубе, однако дал понять, что его не устраивает качество состава.

«Когда стало известно о решении Джеймса, по всей лиге начались бурные спекуляции. Руководство конкурирующих клубов гадает, не станет ли это прелюдией к запросу на обмен (напомню, у Джеймса есть пункт о запрете на обмен, что дает ему полный контроль над подобными решениями). Или же это очередная попытка оказать давление на менеджмент, чтобы те нашли способ усилить состав сильными игроками.

Так или иначе, становится все очевиднее: даже если Джеймс не завершит карьеру следующим летом, этот сезон может стать для него последним в форме «Лейкерс».

По данным источников в команде, Джеймс и «Лейкерс» не обсуждали варианты продления контракта, который мог бы увеличить срок его пребывания в клубе с 2018 года – ни через продление текущего соглашения, ни через отказ от опции и подписание нового контракта.

Более того, Джеймс и его окружение еще несколько месяцев назад дали понять, что на этот раз никаких скидок не будет (по информации источников, «Лейкерс» со своей стороны даже не предлагали дисконтных вариантов из уважения к статусу игрока)», – написал Эмик.