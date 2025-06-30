Джован Буха: «Леброн может оказаться в «Далласе»

Инсайдер The Athletic рассказал, куда может перейти Леброн Джеймс.

Форвард воспользовался опцией и остался в «Лейкерс », но публично выразил недовольство уровнем команды.

«В последние недели в лиге активно обсуждается возможная связь Леброна и «Далласа»… Если он действительно запросит обмен, стоит пристально следить за «Мэверикс», – сообщил Буха.