Джован Буха: «Леброн может оказаться в «Далласе»
Инсайдер The Athletic рассказал, куда может перейти Леброн Джеймс.
Форвард воспользовался опцией и остался в «Лейкерс», но публично выразил недовольство уровнем команды.
«В последние недели в лиге активно обсуждается возможная связь Леброна и «Далласа»… Если он действительно запросит обмен, стоит пристально следить за «Мэверикс», – сообщил Буха.
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Проведет хорошую карьеру, но ничего яркого
Вырастет в звезду
Опубликовал: Филипп Прокофьев
Источник: Подкаст Джована Бухи
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