Кэм Спенсер договорился о двухлетнем контракте с «Мемфисом»

Защитник продолжит выступать за «Гризлис».

Кэм Спенсер подпишет двухлетнее соглашение, по условиям которого получит 4,5 млн долларов. Оба года гарантированы.

Спенсер был выбран «Детройтом» под 53-м номером на драфте-2024, после чего его обменяли в «Мемфис». В составе «Гризлис» он выступал на двустороннем контракте и набирал 4,2 очка, 1,2 подбора и 1,4 передачи при 37% из-за дуги в 25 матчах.