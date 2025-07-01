Кэм Спенсер договорился о двухлетнем контракте с «Мемфисом»
Защитник продолжит выступать за «Гризлис».
Кэм Спенсер подпишет двухлетнее соглашение, по условиям которого получит 4,5 млн долларов. Оба года гарантированы.
Спенсер был выбран «Детройтом» под 53-м номером на драфте-2024, после чего его обменяли в «Мемфис». В составе «Гризлис» он выступал на двустороннем контракте и набирал 4,2 очка, 1,2 подбора и 1,4 передачи при 37% из-за дуги в 25 матчах.
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Опубликовал: Филипп Прокофьев
Источник: Соцсети инсайдера ESPN Шэмса Чарании
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