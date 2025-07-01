Джарен Джексон подпишет продление с «Мемфисом» (240 млн на 5 лет)
Форвард договорился о многолетнем соглашении с «Гризлис».
Ожидается, что контракт игрока будет рассчитан на 5 лет, за которые он заработает 240 млн долларов. На последний год распространяется опция игрока.
Новый договор дополняет действующее соглашение Джексона, которое должно было истечь следующим летом.
Джексон три раза за карьеру попадал в символические сборные защитников и один раз становился лучшим защитником сезона. В прошлом году он был единственным «большим», набравшим 1500 очков и 100 блоков. Четвертый год подряд он реализует больше 100 трехочковых и делает больше 100 блоков.
В 74 матчах прошлого сезона Джексон в среднем набирал 22,2 очка, 5,6 подбора, 2 передачи, 1,5 блока и 1,2 перехвата.
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Вылетит из лиги через три года
Закрепится в лиге в слабой команде
Проведет хорошую карьеру, но ничего яркого
Вырастет в звезду
Опубликовал: Филипп Прокофьев
Источник: ESPN
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