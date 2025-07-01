Санти Альдама останется в «Мемфисе» (52,5 млн на 3 года)
Испанский форвард подпишет новый контракт с «Гризлис».
Соглашение Альдамы будет рассчитано на 3 года, за которые он получит 52,5 млн долларов.
Все четыре года карьеры испанец провел в «Мемфисе». В сезоне-24/25 его средние показатели составили 12,5 очка, 6,4 подбора и 2,9 передачи при 37% из-за дуги.
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Вылетит из лиги через три года
Закрепится в лиге в слабой команде
Проведет хорошую карьеру, но ничего яркого
Вырастет в звезду
Опубликовал: Филипп Прокофьев
Источник: Соцсети инсайдера ESPN Шэмса Чарании
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