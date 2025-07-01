Джордан Кларксон продолжит карьеру в «Нью-Йорке»
«Никс» усилят позицию разыгрывающего.
По информации Шэмса Чарании, Джордан Кларксон (33 года, 191 см) подпишет соглашение с «Нью-Йорком» после завершения процедуры выкупа контракта с «Ютой». У защитника оставался последний год с зарплатой в 14,3 миллиона долларов.
В прошлом сезоне Кларксон в среднем набирал 16,2 очка и отдавал 3,7 передачи в 37 матчах за «Джаз». С момента перехода в «Юту» шесть лет назад он стал одним из лучших «шестых» в лиге, а в сезоне-2020/21 получил награду «Лучший шестой игрок».
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Вылетит из лиги через три года
Закрепится в лиге в слабой команде
Проведет хорошую карьеру, но ничего яркого
Вырастет в звезду
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: ESPN
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