«Юта» отчислит форварда Джонни Джузэнга

Джонни Джузэнг расстанется с «Джаз».

«Юта» отчислит 24-летнего форварда. Джузэнг провел 3 сезона в команде и набирал 8,9 очка, 2,9 подбора и 1,1 передачи за 19,8 минуты в среднем в прошедшем розыгрыше чемпионата.

В прошлом году баскетболист подписал 4-летнее соглашение и заработал 3 миллиона долларов. Остальные сезоны в контракте были не гарантированы.