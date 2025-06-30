«Юта» отчислит форварда Джонни Джузэнга
Джонни Джузэнг расстанется с «Джаз».
«Юта» отчислит 24-летнего форварда. Джузэнг провел 3 сезона в команде и набирал 8,9 очка, 2,9 подбора и 1,1 передачи за 19,8 минуты в среднем в прошедшем розыгрыше чемпионата.
В прошлом году баскетболист подписал 4-летнее соглашение и заработал 3 миллиона долларов. Остальные сезоны в контракте были не гарантированы.
Вылетит из лиги через три года
Закрепится в лиге в слабой команде
Проведет хорошую карьеру, но ничего яркого
Вырастет в звезду
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Шэмса Чарании
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