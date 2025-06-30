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«Юта» отчислит форварда Джонни Джузэнга

Джонни Джузэнг расстанется с «Джаз».

«Юта» отчислит 24-летнего форварда. Джузэнг провел 3 сезона в команде и набирал 8,9 очка, 2,9 подбора и 1,1 передачи за 19,8 минуты в среднем в прошедшем розыгрыше чемпионата.

В прошлом году баскетболист подписал 4-летнее соглашение и заработал 3 миллиона долларов. Остальные сезоны в контракте были не гарантированы.

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Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Шэмса Чарании
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