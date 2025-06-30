Джордан Кларксон оформил выкуп контракта у «Юты»

Джордан Кларксон сменит команду.

У 33-летнего защитника оставался последний год с зарплатой в 14,3 миллиона долларов по текущему контракту. Баскетболист оформил выкуп.

Кларксон набирал 16,2 очка, 3,2 подбора и 3,7 передачи за 26 минут в среднем в 37 матчах прошедшего сезона. Защитник 9 раз выходил в основе.

Кларксон был «Лучшим шестым» в сезоне-2020/21.