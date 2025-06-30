Джордан Кларксон оформил выкуп контракта у «Юты»
Джордан Кларксон сменит команду.
У 33-летнего защитника оставался последний год с зарплатой в 14,3 миллиона долларов по текущему контракту. Баскетболист оформил выкуп.
Кларксон набирал 16,2 очка, 3,2 подбора и 3,7 передачи за 26 минут в среднем в 37 матчах прошедшего сезона. Защитник 9 раз выходил в основе.
Кларксон был «Лучшим шестым» в сезоне-2020/21.
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Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Шэмса Чарании
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