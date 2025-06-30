Билл Симмонс об обмене Коллина Секстона: «Это абсолютно бессмысленная сделка для «Юты»

Эксперт поделился мнением о произошедшем обмене.

Вчера стало известно, что «Джаз» и «Хорнетс» достигли договоренности о том, что «Юта» отправит разыгрывающего Коллина Секстона в «Шарлотт », а взамен получит центрового Юсуфа Нуркича.

«Это АБСОЛЮТНО бессмысленная сделка для «Юты», а значит, готовится что-то гораздо более крупное», – написал Симмонс .