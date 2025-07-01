Брюс Браун вернется в «Денвер»

Защитник подпишет однолетний контракт.

Браун (28 лет, 193 см) – чемпион НБА в составе «Наггетс». Он покинул клуб летом 2023 года и успел поиграть за «Индиану», «Торонто» и «Новый Орлеан». В прошлом сезоне средние показатели игрока составили 8,3 очка, 4 подбора и 2 передачи.