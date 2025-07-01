Брюс Браун вернется в «Денвер»
Защитник подпишет однолетний контракт.
Браун (28 лет, 193 см) – чемпион НБА в составе «Наггетс». Он покинул клуб летом 2023 года и успел поиграть за «Индиану», «Торонто» и «Новый Орлеан». В прошлом сезоне средние показатели игрока составили 8,3 очка, 4 подбора и 2 передачи.
Какой вы видите карьеру Егора Демина в НБА?6322 голоса
Вылетит из лиги через три года
Закрепится в лиге в слабой команде
Проведет хорошую карьеру, но ничего яркого
Вырастет в звезду
Опубликовал: Филипп Прокофьев
Источник: Соцсети инсайдера ESPN Шэмса Чарании
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