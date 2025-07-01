Кевон Луни – в «Новом Орлеане» (16 млн на 2 года)

Легенда «Голден Стэйт» переедет в Луизиану.

Центровой Кевон Луни (29 лет, 206 см) договорился о двухлетнем контракте с «Пеликанс», по условиям которого получит 16 млн долларов.

Луни – трехкратный чемпион НБА в составе «Уорриорс». В прошлом сезоне за «Голден Стэйт» он набирал 4,5 очка и 6,1 подбора.