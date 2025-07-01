Кевон Луни – в «Новом Орлеане» (16 млн на 2 года)
Легенда «Голден Стэйт» переедет в Луизиану.
Центровой Кевон Луни (29 лет, 206 см) договорился о двухлетнем контракте с «Пеликанс», по условиям которого получит 16 млн долларов.
Луни – трехкратный чемпион НБА в составе «Уорриорс». В прошлом сезоне за «Голден Стэйт» он набирал 4,5 очка и 6,1 подбора.
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Закрепится в лиге в слабой команде
Проведет хорошую карьеру, но ничего яркого
Вырастет в звезду
Опубликовал: Филипп Прокофьев
Источник: Соцсети инсайдера ESPN Шэмса Чарании
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