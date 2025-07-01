Люк Кеннард продолжит карьеру в «Атланте»

Бывший защитник «Мемфиса» подпишет контракт с «Хоукс».

«Атланта » и свободный агент Люк Кеннард (29 лет, 196 см) достигли договоренности о подписании 1-летнего контракта на 11 миллионов долларов.

Кеннард является одним из лучших снайперов лиги, но в прошедшем сезоне за «Гриззлис» он реализовывал лишь 43,3% трехочковых при 4 попытках в среднем за игру. Годом ранее баскетболист попадал 45% дальних бросков, исполняя по 6 попыток в среднем за матч.