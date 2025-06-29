Карис Леверт может заменить Малика Бизли в «Детройте»

Карис Леверт склоняется к переходу в «Детройт».

«На данный момент многочисленные источники сообщают, что у Никила Александер-Уокера есть все шансы оказаться в «Атланте», в то время как Леверт склоняется к переходу в «Пистонс». Но с учетом ситуации с Бизли, открывающей неожиданную гибкость в платежке, ситуация остается неясной.

Кроме того, «Хоукс» ищут бросающего игрока и входят в число команд, проявляющих интерес к Люку Кеннарду», – пишет RG.