«Атланта» считается фаворитом на подписание Никила Александер-Уокера
«Хоукс» имеют больше всего шансов заполучить защитника.
Как сообщают инсайдеры Марк Стейн и Джейк Фишер, «Атланта» все чаще рассматриваются командами НБА как основной претендент – впереди «Детройта» – на заключение «сайн-энд-трейд» сделки с «Миннесотой» за Никила Александер-Уокера (26 лет, 196 см).
Инсайдеры отмечают, что «Хоукс» могут использовать для этого торговое исключение на 25,3 миллиона долларов, полученное ими после обмена Деджонте Мюррэя в «Новый Орлеан».
В прошедшем сезоне Александер-Уокер принял участие во всех 82 матчах (10 – в старте), набирая в среднем 9,4 очка (43,8% с игры, 38,1% из-за дуги), 3,2 подбора и 2,1 передачи.
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Вылетит из лиги через три года
Закрепится в лиге в слабой команде
Проведет хорошую карьеру, но ничего яркого
Вырастет в звезду
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: marcstein.substack.com
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