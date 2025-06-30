«Атланта» считается фаворитом на подписание Никила Александер-Уокера

«Хоукс» имеют больше всего шансов заполучить защитника.

Как сообщают инсайдеры Марк Стейн и Джейк Фишер, «Атланта » все чаще рассматриваются командами НБА как основной претендент – впереди «Детройта» – на заключение «сайн-энд-трейд» сделки с «Миннесотой» за Никила Александер-Уокера (26 лет, 196 см).

Инсайдеры отмечают, что «Хоукс» могут использовать для этого торговое исключение на 25,3 миллиона долларов, полученное ими после обмена Деджонте Мюррэя в «Новый Орлеан».

В прошедшем сезоне Александер-Уокер принял участие во всех 82 матчах (10 – в старте), набирая в среднем 9,4 очка (43,8% с игры, 38,1% из-за дуги), 3,2 подбора и 2,1 передачи.