Команды пытаются воспользоваться тем, что «Лейкерс» остро нуждаются в центровом

Команды завышают цену на центровых в переговорах с «Лейкерс».

«Команды знают, как отчаянно «Лейкерс » хотят приобрести центрового, и начали просить пакеты, как за Марка Уильямса, часто запрашивая больше. «Лейкерс» не хотят, чтобы их использовали», – пишет журналист Clutch Points Энтони Ирвин.

Также Ирвинг отметил, что «Атланта » просит за Клинта Капелу больше, чем «Лейкерс» готовы предоставить.

В числе целей «Лейкерс» также называют Брука Лопеса («Милуоки»), Уокера Кесслера («Юта»), Оньеку Оконгву («Атланта»), Ника Клэкстона («Бруклин») и Роберта Уильямса («Портленд»).