12

Команды пытаются воспользоваться тем, что «Лейкерс» остро нуждаются в центровом

Команды завышают цену на центровых в переговорах с «Лейкерс».

«Команды знают, как отчаянно «Лейкерс» хотят приобрести центрового, и начали просить пакеты, как за Марка Уильямса, часто запрашивая больше. «Лейкерс» не хотят, чтобы их использовали», – пишет журналист Clutch Points Энтони Ирвин.

Также Ирвинг отметил, что «Атланта» просит за Клинта Капелу больше, чем «Лейкерс» готовы предоставить.

В числе целей «Лейкерс» также называют Брука Лопеса («Милуоки»), Уокера Кесслера («Юта»), Оньеку Оконгву («Атланта»), Ника Клэкстона («Бруклин») и Роберта Уильямса («Портленд»).

Какой вы видите карьеру Егора Демина в НБА?775 голосов
Вылетит из лиги через три годаАлексей Швед
Закрепится в лиге в слабой командеДжош Гидди
Проведет хорошую карьеру, но ничего яркогоАндрей Кириленко
Вырастет в звездуТайриз Халибертон
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница журналиста Clutch Points Энтони Ирвина в соцсети X
logoЛейкерс
возможные переходы
logoАтланта
logoНБА
logoКлинт Капела
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Дориан Финни-Смит откажется от опции на 15,4 млн и станет свободным агентом
5сегодня, 16:15
Лука Дончич мотивирован тем, как «Даллас» отнесся к нему после обмена
10сегодня, 15:58
Леброн Джеймс воспользуется опцией на сезон-2025/26 и заработает 52,6 млн долларов
11сегодня, 15:26
Ожидается, что «Лейкерс» попытаются подписать Брука Лопеса
11сегодня, 05:31
Главные новости
Келли Убре использовал опцию на следующий сезон
112 минут назад
Евробаскет-2025. Женщины. За 3-е место. Франция встретится с Италией
2сегодня, 12:41
Жена Леброна Джеймса хочет, чтобы он завершил карьеру в следующем году
447 минут назад
Дориан Финни-Смит откажется от опции на 15,4 млн и станет свободным агентом
5сегодня, 16:15
Малика Бизли подозревают в ставках на матчи НБА, «Детройт» приостановил переговоры о новом контракте
6сегодня, 16:09
Лука Дончич мотивирован тем, как «Даллас» отнесся к нему после обмена
10сегодня, 15:58
Боян Богданович объявил о завершении карьеры
3сегодня, 15:36
Леброн Джеймс воспользуется опцией на сезон-2025/26 и заработает 52,6 млн долларов
11сегодня, 15:26
Чемпионат мира 3х3. Женщины. Финал. Нидерланды обыграли Монголию и стали чемпионами мира
3сегодня, 15:20
Чемпионат мира 3х3. Мужчины. Финал. Испания обыграла Швейцарию и стала чемпионом мира
2сегодня, 15:14
Ко всем новостям
Последние новости
«Финикс» использовал опцию в контракте Василие Мицича на 8,1 млн долларов
35 минут назад
Чемпионат мира 3х3. Мужчины. За 3-е место. Сербия победила Германию и завоевала бронзу
сегодня, 15:16
Ти Джей Лиф заключил трехлетний контракт с «Маккаби Тель-Авив»
сегодня, 14:01
«Црвена Звезда» подписала 2-летний контракт с Эбукой Изунду
сегодня, 13:52
Рикки Рубио ведет переговоры с «Ховентудом»
сегодня, 13:27
Евробаскет-2025. Женщины. Финал. Испания сыграет с Бельгией
1сегодня, 12:42
Женская НБА. «Нью-Йорк» встретится с «Атлантой», «Финикс» примет «Лас-Вегас» и другие матчи
сегодня, 12:40
«Бакс» находятся в «выгодной позиции» для сохранения Бобби Портиса
1сегодня, 12:25
Чемпионат мира 3х3. Женщины. За 3-е место. Польша сыграет с Канадой
сегодня, 11:00Live
Рон Харпер: «Леброн все темы сводит к себе любимому»
19сегодня, 12:05