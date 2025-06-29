Команды пытаются воспользоваться тем, что «Лейкерс» остро нуждаются в центровом
Команды завышают цену на центровых в переговорах с «Лейкерс».
«Команды знают, как отчаянно «Лейкерс» хотят приобрести центрового, и начали просить пакеты, как за Марка Уильямса, часто запрашивая больше. «Лейкерс» не хотят, чтобы их использовали», – пишет журналист Clutch Points Энтони Ирвин.
Также Ирвинг отметил, что «Атланта» просит за Клинта Капелу больше, чем «Лейкерс» готовы предоставить.
В числе целей «Лейкерс» также называют Брука Лопеса («Милуоки»), Уокера Кесслера («Юта»), Оньеку Оконгву («Атланта»), Ника Клэкстона («Бруклин») и Роберта Уильямса («Портленд»).
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Опубликовал: Геннадий Ильин
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