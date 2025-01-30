Терри Розир подозревается в участии в мошеннических схемах со ставками

Терри Розир находится под следствием по делу о незаконных ставках.

Федеральные прокуроры проводят расследование в отношении разыгрывающего «Майами » Терри Розира . Игрок подозревается в том, что он манипулировал своими показателями в рамках мошеннической схемы со ставками, сообщает Wall Street Journal.

В ходе расследования выяснилось, что игорная сеть, обвиняемая в сотрудничестве с Джонтэем Портером с целью манипулирования его показателями в матчах НБА , также делала крупные ставки на Розира в матче 2023 года. В том сезоне Розир выступал за «Шарлотт ».

НБА провела собственное расследование и не нашла нарушений правил лиги, сообщил пресс-секретарь лиги Майк Бэсс.

В прошлом году бывший центровой «Торонто» Джонтэй Портер был отстранен от игр в НБА за ставки и обмен инсайдерской информацией с игроками, а также за то, что притворялся больным, чтобы повлиять на исход ставки.