Терри Розир подозревается в участии в мошеннических схемах со ставками
Федеральные прокуроры проводят расследование в отношении разыгрывающего «Майами» Терри Розира. Игрок подозревается в том, что он манипулировал своими показателями в рамках мошеннической схемы со ставками, сообщает Wall Street Journal.
В ходе расследования выяснилось, что игорная сеть, обвиняемая в сотрудничестве с Джонтэем Портером с целью манипулирования его показателями в матчах НБА, также делала крупные ставки на Розира в матче 2023 года. В том сезоне Розир выступал за «Шарлотт».
НБА провела собственное расследование и не нашла нарушений правил лиги, сообщил пресс-секретарь лиги Майк Бэсс.
В прошлом году бывший центровой «Торонто» Джонтэй Портер был отстранен от игр в НБА за ставки и обмен инсайдерской информацией с игроками, а также за то, что притворялся больным, чтобы повлиять на исход ставки.
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