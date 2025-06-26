Шэмс Чарания подтверждает интерес «Майами» к Джонатану Куминге

«Хит» ищут усиление после неудачи с Кевином Дюрэнтом.

Шэмс Чарания подтверждает интерес клуба к форварду «Уорриорз» Джонатану Куминге .

«Не взяв Кевина Дюрэнта, «Майами » остается активным на рынке обменов. По моей информации, они будут претендентами на ограниченно свободного агента «Голден Стэйт » Джонатана Кумингу.

«Уорриорз» вполне готовы продолжить сотрудничество с баскетболистом, но не исключают и других возможностей, включая обмен по схеме «сайн-энд-трейд».

Следующую неделю-две «Хит» будут работать и с несколькими другими свободными агентами и трансферными целями», – заключил инсайдер.