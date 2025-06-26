Шэмс Чарания подтверждает интерес «Майами» к Джонатану Куминге
«Хит» ищут усиление после неудачи с Кевином Дюрэнтом.
Шэмс Чарания подтверждает интерес клуба к форварду «Уорриорз» Джонатану Куминге.
«Не взяв Кевина Дюрэнта, «Майами» остается активным на рынке обменов. По моей информации, они будут претендентами на ограниченно свободного агента «Голден Стэйт» Джонатана Кумингу.
«Уорриорз» вполне готовы продолжить сотрудничество с баскетболистом, но не исключают и других возможностей, включая обмен по схеме «сайн-энд-трейд».
Следующую неделю-две «Хит» будут работать и с несколькими другими свободными агентами и трансферными целями», – заключил инсайдер.
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Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Шэмса Чарании
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