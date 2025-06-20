Шэмс Чарания: «Буквально один-два элемента отделяют «Хьюстон», «Майами» и «Миннесоту» от завершения сделки по Дюрэнту»

У команд осталось менее недели до драфта, чтобы совершить обмен.

«У Санс» есть четкий порог по цене, которого они хотят достичь при обмене Дюрэнта . Одна команда сегодня сказала мне, что сейчас это похоже на игру на нервах, кто раньше сдастся. Буквально один-два элемента отделяют «Хьюстон », «Майами » и «Миннесоту» от завершения сделки. Насколько мне известно, «Финикс » ведет переговоры именно с этими тремя командами», – сказал инсайдер.

Как ранее сообщал Чарания , «Хит», «Сперс» и «Рокетс» – это «предпочтительные направления для обмена» Дюрэнта, а также «три команды, с которыми он готов подписать долгосрочное продление».