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  • Шэмс Чарания: «Буквально один-два элемента отделяют «Хьюстон», «Майами» и «Миннесоту» от завершения сделки по Дюрэнту»
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Шэмс Чарания: «Буквально один-два элемента отделяют «Хьюстон», «Майами» и «Миннесоту» от завершения сделки по Дюрэнту»

У команд осталось менее недели до драфта, чтобы совершить обмен.

«У Санс» есть четкий порог по цене, которого они хотят достичь при обмене Дюрэнта. Одна команда сегодня сказала мне, что сейчас это похоже на игру на нервах, кто раньше сдастся. Буквально один-два элемента отделяют «Хьюстон», «Майами» и «Миннесоту» от завершения сделки. Насколько мне известно, «Финикс» ведет переговоры именно с этими тремя командами», – сказал инсайдер.

Как ранее сообщал Чарания, «Хит», «Сперс» и «Рокетс» – это «предпочтительные направления для обмена» Дюрэнта, а также «три команды, с которыми он готов подписать долгосрочное продление».

Под каким номером драфта видите Егора Демина?1818 голосов
В топ-5Юта
В топ-10Бруклин
В топ-14Чикаго
В топ-20Майами
В конце первого раундаБостон
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: шоу Пэта Макафи
logoКевин Дюрэнт
возможные переходы
logoФиникс
logoМиннесота
Шэмс Чарания
logoХьюстон
logoМайами
logoНБА
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