«Париж» официально попрощался с Тьяго Сплиттером и назначил Франческо Табеллини главным тренером

«Париж» сменил главного тренера.

Очередной успешный сезон клуба с выходом в плей-офф в дебютном розыгрыше Евролиги снова принес перестановки на должности главного тренера. Команду официально покинул Тьяго Сплиттер , который будет работать в штабе «Портленда».

На его место пришел Франческо Табеллини.

Молодой специалист провел 10 лет в «Тревизо», а 2 года назад возглавил чешский «Нимбурк», с которым дошел до 1/4 финала Лиги чемпионов ФИБА.