«Париж» официально попрощался с Тьяго Сплиттером и назначил Франческо Табеллини главным тренером
«Париж» сменил главного тренера.
Очередной успешный сезон клуба с выходом в плей-офф в дебютном розыгрыше Евролиги снова принес перестановки на должности главного тренера. Команду официально покинул Тьяго Сплиттер, который будет работать в штабе «Портленда».
На его место пришел Франческо Табеллини.
Молодой специалист провел 10 лет в «Тревизо», а 2 года назад возглавил чешский «Нимбурк», с которым дошел до 1/4 финала Лиги чемпионов ФИБА.
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Вылетит из лиги через три года
Закрепится в лиге в слабой команде
Проведет хорошую карьеру, но ничего яркого
Вырастет в звезду
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети «Парижа»
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