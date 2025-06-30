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«Париж» официально попрощался с Тьяго Сплиттером и назначил Франческо Табеллини главным тренером

«Париж» сменил главного тренера.

Очередной успешный сезон клуба с выходом в плей-офф в дебютном розыгрыше Евролиги снова принес перестановки на должности главного тренера. Команду официально покинул Тьяго Сплиттер, который будет работать в штабе «Портленда».

На его место пришел Франческо Табеллини.

Молодой специалист провел 10 лет в «Тревизо», а 2 года назад возглавил чешский «Нимбурк», с которым дошел до 1/4 финала Лиги чемпионов ФИБА.

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Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети «Парижа»
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