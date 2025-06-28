Кеварриус Хэйс покинул «Париж»
«Париж» объявил о расставании с Кеварриусом Хэйсом.
28-летний американский центровой (206 см) провел четвертый сезон в Евролиге. Хэйс дебютировал в турнире с «Виллербаном» в 2020 году, два сезона выступал за «Жальгирис», а последний провел в «Париже».
В прошедшем розыгрыше Хэйс набирал 6,5 очка, 4,6 подбора и 1 перехват за 20,2 минуты в среднем, реализуя 61,9% бросков с игры.
Интерес к американцу проявляют «Монако» и «Олимпиакос».
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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: BasketNews
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