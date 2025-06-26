Ти Джей Шортс официально присоединился к «Панатинаикосу»
«Пао» приобрел Ти Джей Шортса.
Лидер «Парижа» (27 лет, 175 см) перешел в греческий клуб, подписав 2-летний контракт.
В составе французской команды Шортс стал чемпионом и MVP Еврокубка и Лиги чемпионов.
В сезоне-2024/25 разыгрывающий набирал 19 очков, 2,6 подбора, 7,3 передачи и 1 перехват в среднем за матч Евролиги и попал в первую символическую пятерку турнира.
Кто будет чемпионом НБА в сезоне-2025/26?1606 голосов
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Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт «Панатинаикоса»
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