Ти Джей Шортс официально присоединился к «Панатинаикосу»

«Пао» приобрел Ти Джей Шортса.

Лидер «Парижа» (27 лет, 175 см) перешел в греческий клуб, подписав 2-летний контракт.

В составе французской команды Шортс стал чемпионом и MVP Еврокубка и Лиги чемпионов.

В сезоне-2024/25 разыгрывающий набирал 19 очков, 2,6 подбора, 7,3 передачи и 1 перехват в среднем за матч Евролиги и попал в первую символическую пятерку турнира.