«Виллербан» подписал контракт с Заком Сельясом
Зак Сельяс продолжит карьеру во Франции.
«Виллербан» объявил о подписании контракта с американским тяжелым форвардом Заком Сельясом (27 лет, 200 см).
Сельяс выступал за немецкий «Вюрцбург», набирая 14,0 очка и 5,6 подбора в среднем за матч. Игрок был близок к сделке с «Виртусом», однако дебютирует в Евролиге в составе французского клуба.
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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Eurohoops
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