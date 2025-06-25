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«Виллербан» подписал контракт с Заком Сельясом

Зак Сельяс продолжит карьеру во Франции.

«Виллербан» объявил о подписании контракта с американским тяжелым форвардом Заком Сельясом (27 лет, 200 см).

Сельяс выступал за немецкий «Вюрцбург», набирая 14,0 очка и 5,6 подбора в среднем за матч. Игрок был близок к сделке с «Виртусом», однако дебютирует в Евролиге в составе французского клуба.

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В конце первого раундаБостон
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Eurohoops
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