«Виллербан» подписал контракт с Заком Сельясом

Зак Сельяс продолжит карьеру во Франции.

«Виллербан » объявил о подписании контракта с американским тяжелым форвардом Заком Сельясом (27 лет, 200 см).

Сельяс выступал за немецкий «Вюрцбург», набирая 14,0 очка и 5,6 подбора в среднем за матч. Игрок был близок к сделке с «Виртусом», однако дебютирует в Евролиге в составе французского клуба.