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Джереми Ву: «Демин попал в идеальную ситуацию»

Эксперт ESPN выделил выбор «Нетс» в качестве оптимальной ситуации для игрока.

«Я настроен более оптимистично в отношении будущего Егора Демина, чем некоторые. Крупные плеймейкеры такого типа всегда будут в цене, и я понимаю, почему «Нетс» сочли его достойным столь высокого выбора. Попадание в команду, где у него сразу будет шанс получить игровое время, много возможностей с мячом, взаимодействие с другими талантливыми пасующими из драфт-класса «Нетс», а также возможность улучшить бросок – это идеальный сценарий. 

Его дебютный сезон может оказаться испытанием, но его ориентированный на команду стиль игры соответствует тому, как «Нетс» хотят выглядеть. Старт в такой оптимальной ситуации – огромный плюс для Демина. Ему не придется бороться за минуты в более глубоком составе, где у него могло бы быть меньше свободы для роста», – отметил Ву.   

Какой вы видите карьеру Егора Демина в НБА?120 голосов
Вылетит из лиги через три годаАлексей Швед
Закрепится в лиге в слабой командеДжош Гидди
Проведет хорошую карьеру, но ничего яркогоАндрей Кириленко
Вырастет в звездуТайриз Халибертон
Опубликовал: Филипп Прокофьев
Источник: ESPN
logoЕгор Демин
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