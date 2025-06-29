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Сэм Весени: «Будь я болельщиком «Нетс», я бы не ликовал»

Эксперт Athletic критически оценил работу «Бруклина» на драфте.

У «Нетс» было пять пиков первого раунда. Они выбрали Егора Демина (8-м), Нолана Траоре (19-м), Дрэйка Пауэлла (22-м), Бена Сарафа (26-м) и Дэнни Вольфа (27-м).  

«В НБА все в шоке от того, что команда использовала все пять своих пиков в первом раунде. Очень сложно начинать регулярный сезон, имея пять новичков в составе. Будет интересно посмотреть, решат ли они оставить Сарафа в Европе, учитывая, что он находится в хорошей ситуации, и то, что у команды так много других игроков, которых нужно развивать. 

Под первыми тремя пиками «Нетс» выбрали игроков, которых я ставил на 26-е, 22-е и 34-е места в моем рейтинге. Так что очевидно, что я не в восторге от их выбора.

Еще большая проблема в том, что «Бруклин» взял сразу троих разыгрывающих: Демина, Траоре и Сарафа. Я бы также сказал, что у Демина, Траоре, Сарафа и Пауэлла есть серьезные вопросы относительно того, как они будут эффективно набирать очки в НБА. Демин пока не лучшим образом атакует из-за дуги и редко идет под кольцо. Траоре не выделяется ни броском, ни проходами. Сараф слаб в дальних бросках и почти не использует правую руку при дриблинге. А Пауэлл выдал самый низкий процент использования среди всех игроков колледжа, выбранных на драфте, как минимум, с 2008 года. 

Это очень странный набор игроков, если планируется оставить всех их в составе. Сложно критиковать «Нетс» за то, что они не обменяли пару пиков, не зная, какие предложения у них были, но трудно поставить им высокую оценку, потому что мне не нравятся ни сами игроки, ни то, как они сочетаются друг с другом. 

Закончу на позитивной ноте: мне нравится Вольф. Он один из самых интересных проспектов в этом классе – большой игрок ростом 211 см, который умеет вести мяч, пасовать и бросать. Он отдает самые неожиданные и смелые передачи среди всех новичков. Правда, он часто теряет мяч, его бросок требует доработки, а в защите он проваливается между четвертым и пятым номерами. Неудивительно, что мнения о нем полярные, и это серьезный риск. Но я считаю, что риск оправдан. Каждой команде НБА нужен игрок с универсальными навыками. Потенциал Вольфа даже интереснее, чем у Яна Ханьсэня, которого «Портленд» взял на 11 пиков раньше, из-за низкого центра тяжести, креативности и более мощного телосложения. 

Вольф спасает этот драфт от провальной оценки, но, будь я болельщиком «Нетс», я бы не ликовал», – написал Весени. 

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Опубликовал: Филипп Прокофьев
Источник: The Athletic
logoДрэйк Пауэлл
logoНБА
logoНолан Траоре
logoЕгор Демин
logoДэнни Вольф
logoБруклин
logoдрафт НБА
Бен Сараф
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