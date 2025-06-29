Джонатан Гивони: «Многие не понимали, почему мы держали Егора Демина в топ-10 весь год»

Эксперт ESPN объяснил, почему его удивил такой высокий выбор Егора Демина.

«Многие не понимали, почему мы держали Егора Демина в топ-10 весь год, особенно когда он столкнулся с серьезными проблемами в играх Биг-12. Тем не менее, его выбор перед Хаманом Малуач ем и Каспарасом Якучионисом (которые в нашем рейтинге шли выше) стал для меня небольшим сюрпризом.

Мы слышали, что «Нетс» хотели получить на этом драфте стартового разыгрывающего – и теперь у них есть сразу три кандидата на эту позицию: Демин, Нолан Траоре и Бен Сараф (а возможно, даже Дэнни Вольф).

Мне нравится, что Демин получит возможность раскрыть потенциал в расширенной роли (как это было в BYU). Здесь ему позволят совершать ошибки, но при этом у него будут другие плеймейкеры рядом. Идеально, конечно, если бы в этой группе было больше снайперов, но «Нетс» могут решить этот вопрос в долгосрочной перспективе – например, с помощью еще одного высокого пика в богатом драфте-2025, где будут Эй Джей Дибанца, Кэмерон Бузер или Нэйт Эмент», – написал Гивони.