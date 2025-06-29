Келли Убре использовал опцию на следующий сезон

Келли Убре остался в «Филадельфии».

Форвард продлил соглашение с «Сиксерс» на сезон-2025/26 за 8,4 млн долларов, воспользовавшись соответствующей опцией в контракте.

В минувшем сезоне Убре (29 лет, 201 см) провел за «Филадельфию» 60 матчей, набирая в среднем 15,1 очка, 6,1 подбора, 1,8 передачи и 1,5 перехвата.