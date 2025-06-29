Келли Убре использовал опцию на следующий сезон
Келли Убре остался в «Филадельфии».
Форвард продлил соглашение с «Сиксерс» на сезон-2025/26 за 8,4 млн долларов, воспользовавшись соответствующей опцией в контракте.
В минувшем сезоне Убре (29 лет, 201 см) провел за «Филадельфию» 60 матчей, набирая в среднем 15,1 очка, 6,1 подбора, 1,8 передачи и 1,5 перехвата.
Какой вы видите карьеру Егора Демина в НБА?779 голосов
Вылетит из лиги через три года
Закрепится в лиге в слабой команде
Проведет хорошую карьеру, но ничего яркого
Вырастет в звезду
Опубликовал: Геннадий Ильин
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости