2

«Филадельфия» выставила квалификационное предложение Квентину Граймсу

Квентин Граймс стал ограниченно свободным агентом.

«Филадельфия» выставила атакующему защитнику квалификационное предложение на 8,7 млн ​​долларов, сделав его ограниченно свободным агентом.

Клуб имеет право повторить любое предложение, которое Граймс получит от другой команды.

В минувшем сезоне Граймс сыграл за «Сиксерс» 28 матчей, набирая в среднем 21,9 очка, 5,2 подбора и 4,5 передачи.

Какой вы видите карьеру Егора Демина в НБА?522 голоса
Вылетит из лиги через три годаАлексей Швед
Закрепится в лиге в слабой командеДжош Гидди
Проведет хорошую карьеру, но ничего яркогоАндрей Кириленко
Вырастет в звездуТайриз Халибертон
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт журналиста HoopsHype Майкла Скотто в соцсети X
logoФиладельфия
logoНБА
logoКвентин Граймс
возможные переходы
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Сан-Антонио» проявляет интерес к Люку Корнету
9сегодня, 10:19
«Филадельфия» заключит новый 3-летний контракт с Джастином Эдвардсом
1вчера, 04:35
«Филадельфия» откажется от последнего года по контракту Джареда Батлера
427 июня, 20:01
Летняя лига НБА в Лас-Вегасе пройдет с 10 по 20 июля
127 июня, 18:33
Главные новости
Евробаскет-2025. Женщины. За 5-8 место. Турция победила Литву и заняла 7-е место, Германия сыграет с Чехией
1сегодня, 12:40Live
«Чикаго» может обменять Айо Досунму
3сегодня, 13:20
Чемпионат мира 3х3. Мужчины. Финал. Швейцария сыграет с Испанией
1сегодня, 12:25Live
Чемпионат мира 3х3. Женщины. Финал. Монголия встретится с Нидерландами
2сегодня, 12:00Live
«Сан-Антонио» проявляет интерес к Люку Корнету
9сегодня, 10:19
Никита Михайловский покинул ЦСКА
18сегодня, 09:50
Джонатан Гивони: «Многие не понимали, почему мы держали Егора Демина в топ-10 весь год»
1сегодня, 08:18
Джереми Ву: «Демин попал в идеальную ситуацию»
17сегодня, 08:11
«Финикс» не может отчислить Брэдли Била без уступок игрока по зарплате
22сегодня, 08:03
Сэм Весени: «Если за столом не видно лоха, значит, лох – ты». Увы, «Пеликанс» не осознают этого»
17сегодня, 07:58
Ко всем новостям
Последние новости
Ти Джей Лиф заключил трехлетний контракт с «Маккаби Тель-Авив»
25 минут назад
«Црвена Звезда» подписала 2-летний контракт с Эбукой Изунду
34 минуты назад
Рикки Рубио ведет переговоры с «Ховентудом»
59 минут назад
Евробаскет-2025. Женщины. Финал. Испания сыграет с Бельгией
1сегодня, 12:42
Евробаскет-2025. Женщины. За 3-е место. Франция встретится с Италией
1сегодня, 12:41
Чемпионат мира 3х3. Мужчины. За 3-е место. Сербия встретится с Германией
сегодня, 12:40Live
Женская НБА. «Нью-Йорк» встретится с «Атлантой», «Финикс» примет «Лас-Вегас» и другие матчи
сегодня, 12:40
«Бакс» находятся в «выгодной позиции» для сохранения Бобби Портиса
1сегодня, 12:25
Чемпионат мира 3х3. Женщины. За 3-е место. Польша сыграет с Канадой
сегодня, 11:00Live
Рон Харпер: «Леброн все темы сводит к себе любимому»
7сегодня, 12:05