«Филадельфия» выставила квалификационное предложение Квентину Граймсу

Квентин Граймс стал ограниченно свободным агентом.

«Филадельфия » выставила атакующему защитнику квалификационное предложение на 8,7 млн ​​долларов, сделав его ограниченно свободным агентом.

Клуб имеет право повторить любое предложение, которое Граймс получит от другой команды.

В минувшем сезоне Граймс сыграл за «Сиксерс» 28 матчей, набирая в среднем 21,9 очка, 5,2 подбора и 4,5 передачи.