«Филадельфия» выставила квалификационное предложение Квентину Граймсу
Квентин Граймс стал ограниченно свободным агентом.
«Филадельфия» выставила атакующему защитнику квалификационное предложение на 8,7 млн долларов, сделав его ограниченно свободным агентом.
Клуб имеет право повторить любое предложение, которое Граймс получит от другой команды.
В минувшем сезоне Граймс сыграл за «Сиксерс» 28 матчей, набирая в среднем 21,9 очка, 5,2 подбора и 4,5 передачи.
Вылетит из лиги через три года
Закрепится в лиге в слабой команде
Проведет хорошую карьеру, но ничего яркого
Вырастет в звезду
Опубликовал: Геннадий Ильин
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