Жена Леброна Джеймса хочет, чтобы он завершил карьеру в следующем году

Леброн Джеймс может завершить карьеру в следующем году из-за супруги.

«Пока неясно, доберется ли Леброн Джеймс до 24-го сезона в НБА .

На прошлой неделе Джеймс отправился на ужин в Нью-Йорке со своей женой Саванной, игроком «Майами» Кевином Лавом, его женой Кейт и другими приближенными. Один из гостей ужина опубликовал фрагмент вечера в Instagram, где можно услышать, как Джеймс говорит: «Саванна хочет, чтобы я завершил карьеру в следующем году или около того», – пишет инсайдер ESPN Шэмс Чарания.