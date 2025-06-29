Жена Леброна Джеймса хочет, чтобы он завершил карьеру в следующем году
Леброн Джеймс может завершить карьеру в следующем году из-за супруги.
«Пока неясно, доберется ли Леброн Джеймс до 24-го сезона в НБА.
На прошлой неделе Джеймс отправился на ужин в Нью-Йорке со своей женой Саванной, игроком «Майами» Кевином Лавом, его женой Кейт и другими приближенными. Один из гостей ужина опубликовал фрагмент вечера в Instagram, где можно услышать, как Джеймс говорит: «Саванна хочет, чтобы я завершил карьеру в следующем году или около того», – пишет инсайдер ESPN Шэмс Чарания.
Какой вы видите карьеру Егора Демина в НБА?775 голосов
Вылетит из лиги через три года
Закрепится в лиге в слабой команде
Проведет хорошую карьеру, но ничего яркого
Вырастет в звезду
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: ESPN.com
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