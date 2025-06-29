Леброн Джеймс воспользуется опцией на сезон-2025/26 и заработает 52,6 млн долларов

Леброн Джеймс продолжит играть за «Лейкерс» в сезоне-2025/26.

Звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс воспользуется опцией продления контракта на сезон-2025/26 и заработает за него 52,6 миллиона долларов.

Об этом сообщил ESPN агент и главный исполнительный директор Klutch Sports Group Рич Пол.

«Леброн хочет бороться за чемпионство. Он знает, что «Лейкерс» строят команду на будущее. Он понимает это, но он ценит реальный шанс выиграть чемпионат. Мы очень ценим партнерство, которое у нас было на протяжении восьми лет с Джини Басс и Робом Пелинкой, и считаем «Лейкерс» важной частью карьеры Леброна.

Мы понимаем, как сложно победить сейчас, готовясь к будущему. Мы хотим оценить, что лучше для Леброна на данном этапе его жизни и карьеры. Он хочет, чтобы каждый оставшийся сезон имел значение, и «Лейкерс » это понимают, поддерживают его и хотят для него самого лучшего», – сказал Пол.

Следующий сезон станет 23-м в карьере Леброна Джеймса (40 лет), что является рекордом лиги.