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Рон Харпер: «Леброн все темы сводит к себе любимому»

Пятикратный чемпион НБА посмеялся над пропагандой Леброна Джеймса.

В своем подкасте форвард «Лейкерс» обсудил перспективы новичка «Далласа» Купера Флэгга. В частности, Леброн Джеймс сказал: «В отличие от меня, у Флэгга есть преимущество – он присоединяется к команде, где выступают парни, которым гарантировано место в Зале славы».

Рон Харпер отреагировал на твит пользователя, заметившего: «Леброн вновь изображает из себя жертву. Делает вид, что только у него была плохая команда в начале карьеры. Но и Майкл Джордан, и Стеф Карри, и Никола Йокич, и Яннис Адетокумбо были задрафтованы дерьмовыми командами, но только они проявили лояльность и победили с ними, а не сбежали и не придумывали оправдания».

«Леброн все темы сводит к себе любимому», – добавил к этому Рон Харпер.

Сын Харпера Дилан был выбран «Сан-Антонио» под вторым номером на драфте-2025.

Харпер завоевал пять титулов, выступая вместе с Майклом Джорданом и Кобе Брайантом.

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Опубликовал: Филипп Прокофьев
Источник: Соцсети Рона Харпера
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logoЛеброн Джеймс
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