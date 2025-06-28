Ожидается, что Леброн Джеймс воспользуется опцией и получит 52,6 млн долларов за следующий сезон
Леброн Джеймс намерен воспользоваться опцией на последний сезон в контракте.
«Единственный механизм, который, как ожидается, будут использовать «Лейкерс» на рынке свободных агентов – это исключение среднего уровня стоимостью 5,7 млн долларов, поскольку ожидается, что Джеймс возьмет последний год своего контракта за 52,6 млн долларов», – пишет журналист ESPN Дэйв Макменамин.
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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: ESPN.com
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