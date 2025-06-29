Ожидается, что «Лейкерс» попытаются подписать Брука Лопеса
«Лос-Анджелес» может переманить центрового «Милуоки».
«Два года назад, как вы помните, «Сан-Антонио» и «Хьюстон» активно пытались заполучить Лопеса, но «Милуоки» тогда удалось убедить его остаться. Однако на этот раз многие команды ожидают, что «Лейкерс», отчаянно нуждающиеся в сильном центровом, предпримут попытку переманить центрового из «Бакс».
Даже если «Лейкерс» решат заполнить дыру в составе, выбрав вместо этого Клинта Капелу из «Атланты» или менее обсуждаемую цель, в лиге растет уверенность в том, что Лопес действительно сменит команду на следующей неделе», – написал инсайдер Джейк Фишер.
37-летний Лопес принял участие в 80 матчах прошедшего регулярного чемпионата (все – в старте), набирая в среднем 13 очков (50,9% с игры, 37,3% из-за дуги), 5 подборов, 1,8 передачи и 1,9 блок-шота.
Оклахома
Денвер
Голден Стэйт
Лейкерс
Миннесота
Кливленд
Орландо
Хьюстон
Нью-Йорк
Сан-Антонио
Даллас
Клипперс
Кто-то другой
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: marcstein.substack.com
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