Лука Дончич мотивирован тем, как «Даллас» отнесся к нему после обмена
Назван источник мотивации Луки Дончича перед следующим сезоном.
«Дончич по-прежнему мотивирован тем, как «Мэверикс» отнеслись к нему после обмена и как закончился сезон «Лейкерс», и обязался пройти межсезонную программу тренировок и питания», – пишет журналист ESPN Дэйв Макменамин.
Ранее сообщалось, что разыгрывающий «Лейкерс» серьезно занялся физической формой и значительно похудел в межсезонье.
«Дончич невероятно серьезно относится к своей физической форме в это межсезонье. Он значительно сбросил вес и работает над строгой диетой и кардиотренировками», – писал журналист The Athletic Дэн Войке.
После обмена Дончича из «Далласа» в «Лейкерс» в прошлом сезоне ходили слухи о том, что руководство техасского клуба приняло решение об обмене словенца из-за сомнений в его физической форме.
Вылетит из лиги через три года
Закрепится в лиге в слабой команде
Проведет хорошую карьеру, но ничего яркого
Вырастет в звезду
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: ESPN.com
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости