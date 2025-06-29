Лука Дончич мотивирован тем, как «Даллас» отнесся к нему после обмена

Назван источник мотивации Луки Дончича перед следующим сезоном.

«Дончич по-прежнему мотивирован тем, как «Мэверикс» отнеслись к нему после обмена и как закончился сезон «Лейкерс », и обязался пройти межсезонную программу тренировок и питания», – пишет журналист ESPN Дэйв Макменамин.

Ранее сообщалось, что разыгрывающий «Лейкерс» серьезно занялся физической формой и значительно похудел в межсезонье.

«Дончич невероятно серьезно относится к своей физической форме в это межсезонье. Он значительно сбросил вес и работает над строгой диетой и кардиотренировками», – писал журналист The Athletic Дэн Войке.

После обмена Дончича из «Далласа » в «Лейкерс» в прошлом сезоне ходили слухи о том, что руководство техасского клуба приняло решение об обмене словенца из-за сомнений в его физической форме.