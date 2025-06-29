Дориан Финни-Смит откажется от опции на 15,4 млн и станет свободным агентом
Дориан Финни-Смит выйдет на рынок свободных агентов.
Форвард «Лейкерс» Дориан Финни-Смит откажется от опции продления контракта на сезон-2025/26 стоимостью 15,4 млн долларов и станет свободным агентом, сообщает инсайдер Шэмс Чарания.
Ожидается, что с понедельника несколько клубов лиги, претендующих на чемпионство, вступят в борьбу за Финни-Смита. Также возможен вариант с возвращением форварда в «Лейкерс».
Вылетит из лиги через три года
Закрепится в лиге в слабой команде
Проведет хорошую карьеру, но ничего яркого
Вырастет в звезду
Опубликовал: Геннадий Ильин
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