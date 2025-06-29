Дориан Финни-Смит откажется от опции на 15,4 млн и станет свободным агентом

Дориан Финни-Смит выйдет на рынок свободных агентов.

Форвард «Лейкерс » Дориан Финни-Смит откажется от опции продления контракта на сезон-2025/26 стоимостью 15,4 млн долларов и станет свободным агентом, сообщает инсайдер Шэмс Чарания.

Ожидается, что с понедельника несколько клубов лиги, претендующих на чемпионство, вступят в борьбу за Финни-Смита. Также возможен вариант с возвращением форварда в «Лейкерс».