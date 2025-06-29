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Боян Богданович объявил о завершении карьеры

Боян Богданович завершил карьеру после 10 сезонов в НБА.

36-летний хорватский форвард начал сезон-2024/25 в составе «Бруклина», но не смог играть, восстанавливаясь после операций на левой стопе и левом запястье. «Нетс» отчислили Богдановича в феврале после того, как он перенес операцию на стопе и завершил сезон.

«Иногда в жизни вы не выбираете момент. Момент выбирает вас.

После 14 месяцев борьбы с травмой стопы, двух операций и бесчисленных попыток вернуться на площадку пришло время закрыть главу. После более чем двух десятилетий в игре настал момент попрощаться с баскетболом. Не только как со спортом, но и как с частью того, кем я являюсь», – написал Богданович.

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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница журналиста The Dallas Morning News Майка Кертиса в соцсети X
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