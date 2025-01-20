Форвард «Нетс» Боян Богданович приступил к тренировкам на баскетбольной площадке
Боян Богданович сделал следующий шаг к дебюту за «Бруклин».
35-летний хорватский форвард перешел в команду в результате обмена Микэла Бриджеса. Богданович травмировал ступню в прошлом плей-офф и перенес операции на ноге и беспокоившем его ранее запястье.
Форвард набирал 20,2 очка и 3,4 подбора в «Детройте» в прошлом сезоне до обмена в «Никс», где он получил меньшую роль в коллективе Тома Тибодо.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: NY Post
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