Форвард «Нетс» Боян Богданович приступил к тренировкам на баскетбольной площадке

Боян Богданович сделал следующий шаг к дебюту за «Бруклин».

35-летний хорватский форвард перешел в команду в результате обмена Микэла Бриджеса. Богданович травмировал ступню в прошлом плей-офф и перенес операции на ноге и беспокоившем его ранее запястье.

Форвард набирал 20,2 очка и 3,4 подбора в «Детройте » в прошлом сезоне до обмена в «Никс», где он получил меньшую роль в коллективе Тома Тибодо .